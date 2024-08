Uradno neploden, a spočel je kar pet otrok?!

Leta 2022, ko je četrtič postal oče, si je 45-letni Maksim iz ruskega mesta Ufa dejal, da je dovolj. Ker je menil, da ima dovolj potomcev, se je odločil za vazektomijo, kirurški poseg, s katerim moškemu odvzamejo možnost spočetja. Operacijo so opravili na kliniki Medsi-Promedicina, zanjo pa je odštel 30.000 rubljev (dobrih 300 evrov). Poseg naj bi bil uspešen in Maksim je bil že po nekaj urah odpuščen s klinike.

Ponudili so mu povrnitev stroškov operacije, a je odklonil.

Vse je bilo lepo in prav do začetka lanskega leta, ko je Maksimova žena povedala možu, da je znova noseča. Novica je bila za Maksima velik šok. Upanje, da je bil test nosečnosti napačen, se je izkazalo za prazno in novembra lani je še petič postal oče.

Ni delovala

Maksim je od klinike zahteval pojasnilo, tam pa so mu predlagali, naj opravi test očetovstva in spermiogram ter se tako prepriča, da je otrok resnično njegov. Oba testa sta potrdila, kar je Maksim sam že čutil: vazektomija, ki so mu jo opravili, ni delovala.

30 tisoč rubljev je plačal, kar je več kot 300 evrov.

Klinika je nato primer oklicala za medicinski čudež, Maksimu pa predlagala, naj se veseli otroka. Ponudili so celo povračilo stroškov operacije, vendar je Maksim ponudbo zavrnil. On in žena zdaj tožita kliniko za moralno škodo in prihajajoče stroške, povezane z vzgojo petega otroka.

Klinika velja za zelo kakovostno. FOTO: Medsi-Promedicina

Podoben primer se je pred kratkim zgodil v Kolumbiji. Zdravnik, ki je opravljal vazektomijo, se je znašel na sodišču, in to je odločilo, da mora zdravnik pacientovega otroka finančno podpirati vse do 18. leta, saj je bil ta spočet po vazektomiji.

Klinika, na kateri so operirali Maksima, sicer velja za zelo kakovostno in je na spletni strani Jandeks ocenjena z oceno 4,9 (najvišja je 5).