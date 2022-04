Ukrajinka, ki si želi največje ličnice na svetu, po operaciji neprepoznavna (FOTO)

Anastasija Pokreščuk (33) je v preteklih letih prestala na tisoče operacij, vključno z vbrizgavanjem botoksa, luskami, polnili za ustnice in liposukcijo – vse to v želji, da bi imela največje ličnice na svetu. Čeprav mnogi tega ne razumejo, sama pravi, da se je šele po vseh posegih in spremembah na obrazu vzljubila. »Ko sem dobila injekcije in videla spremembo na licih, sem se zaljubila vanje. Razumem, da so za druge videti čudna, vendar me to ne moti.« Pravi, da je bila pred transformacijo preveč sramežljiva, da bi objavila svoje fotografije, saj s svojim videzom ni bila niti približno zadovoljna. »Mislim, da sem bila prej grda. Moja mama meni, da sem bila prej naravno lepa, zdaj pa, da sem videti bolj eksotično, prijatelji pa pravijo, da je moj novi videz boljši, ker sem bila prej kot siva miška.«

Vse posege sicer z veseljem kaže na instagramu, kjer ji sledi več kot 82.000 ljudi. Pokazala je tudi fotografijo, kakšna je bila pri 18 letih. Nekateri so bili nad njenim mladostniškim videzom navdušeni, s čimer se ona ni strinjala, ji je pa laskal komentar nekoga, ki je zapisal, da je danes videti kot »superjunakinja iz Marvela«.