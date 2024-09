Transspolna zvezda za odrasle pravi, da se je heteroseksualni moški ne morejo naveličati

19-letna Stella Wilson je transspolna ustvarjalka vsebin za odrasle, njeni oboževalci pa obožujejo njene privlačne videoposnetke in eksplicitne fotografije. Priznava, da je bila sprva živčna, kakšen bo odziv, vendar je kmalu ugotovila, da obstaja veliko povpraševanje po vsebinah transspolnih oseb in da je na ta način mogoče zaslužiti veliko denarja.

Zaradi dobrega zaslužka je že pustila službo učiteljice in se s polno paro posvetila karieri na platformi OnlyFans, za njene vsebine pa se zanima veliko moških. Ker ni imela operacije genitalij, je pričakovala, da bo njeno občinstvo večinoma skupnost LGBTQ+, vendar je začela dobivati sporočila od številnih heteroseksualnih moških.

Poleg tega, da ji delo pomaga finančno, se Stella zaradi pozitivnih odzivov počuti tudi bolj samozavestno v svoji koži, saj je prej vedno čutila potrebo, da »skriva, kdo je«. Izkušnjo opisuje kot »osvobajajočo«, saj je našla prostor, kjer se lahko svobodno izraža. Drzna kariera je tako popolnoma spremenila njeno življenje na več načinov.

Počuti se svobodno

Končno je lahko svobodna na način, ki ga prej ni poznala. Za Daily Star je razkrila, zakaj meni, da njene žgečkljive vsebine zanimajo toliko moških.

»Ljudje so pogosto navdušeni nad mojimi vsebinami zaradi moje pristnosti in edinstvene perspektive, ki jo kot transseksualka prinašam na platformo. Dobivam različne zahteve, kot so pogledi v zakulisje mojega vsakdanjega življenja in seveda vsebine po meri, prilagojeni določenim fantazijam in fetišem. Na platformi OnlyFans je ogromno radovednosti in spoštovanja do transspolne skupnosti, zato sem zelo hvaležna, da se lahko ustvarjalno izražam s svojimi vsebinami.«

»Menim, da bi moral imeti vsakdo svobodo, da čuti, kar želi, in je brez sramu takšen, kot je.«

Stella priznava, da se je kot otrok pogosto počutila neprilagojeno in se spopadala s svojo identiteto. Spominja se, da se je vedno želela igrati z barbikami, nositi obleke in pomerjati mamine petke, vendar so jo učili, da fantje teh stvari ne počnejo.

Šele ko je postala starejša, je lahko bolje razumela in izrazila svoje občutke. Stella se je vedno počutila, kot da je »ujeta v napačnem telesu«, in potrebovala je veliko časa, da je sprejela svoj pravi jaz.

Privlači jih novost

A ko ji je to uspelo, je priznala, da se je vse začelo postavljati na svoje mesto. Zdaj ima zanjo življenje veliko več smisla.

»Velik del mojega občinstva sestavljajo heteroseksualni moški,« je dodala Stella. »Mislim, da jih privlači novost in vznemirjenje ob raziskovanju nečesa, kar se razlikuje od njihovih običajnih izkušenj.«

»Običajno iščejo način, ki bi jim pomagal bolje razumeti lastne želje, ki bi jih sicer lahko zatrli. Vedno pravim, da je vsakdo malo nenavaden in da si vsi želimo doživeti, kar nam ugaja,« je nadaljevala: »Vsebina, ki jo zahtevajo, sega od eksplicitne vsebine do bolj intimnih in osebnih pogovorov. Mnogi mi radi pripovedujejo o svojem vsakdanjem življenju, o svojih odnosih - to je nekaj, kar je za veliko ljudi novo in vznemirljivo.«

»Poskušam ustvariti varen in prostor brez obsojanja, v katerem lahko izrazijo svoje želje in radovednost. Z deljenjem lastnih izkušenj in odprtostjo o svoji poti lahko svoje oboževalce spodbudim, da tudi oni začnejo raziskovati svojo spolnost brez sramu ali občutka krivde.«

Komunikacija je ključna

Stella je še povedala, da svoje stranke spodbuja, naj se o morebitnih fantazijah, ki jih morda tlačijo, pogovorijo s svojimi partnerji ali kom drugim, ki mu zaupajo. Dejala je, da je komunikacija »ključna« v vsakem odnosu in da je ključnega pomena, da se o teh stvareh odpremo.

Zvezdnica je dejala: »Vedno spodbujam svoje oboževalce, naj bodo iskreni in odprti s svojimi partnerji glede svojih želja in fantazij. Nikoli ne veste, morda bo to celo pomagalo dodati iskrico v razmerje, ki postaja dolgočasno! Čeprav so lahko takšni pogovori zastrašujoči, verjamem, da poštenost in odprtost vodita k bolj zdravim in izpolnjujočim razmerjem. Svojim oboževalcem poskušam vedno svetovati in jih podpirati.«