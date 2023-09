Tekmovanje v ležanju še traja

V okolici Nikšića na severu črnogorske države leži vas Brezina, ob njej pa turistična etno vasica Montenegro. Njen lastnik Mićo Blagojević se je že pred leti domislil nenavadnega, a zelo zanimivega tekmovanja – v ležanju, kar je svojevrsten odgovor na stereotip o lenobnosti črnogorskega naroda in življa. Letos se je sredi avgusta začela že 12. izvedba tekmovanja, na katero se je prijavilo 21 tekmovalcev; po zadnjih podatkih jih je v igri za tisoč evrov nagrade zgolj še sedem!

Bilo jih je 21, zdaj jih je le še sedem.

Blagojević pravi, da so se nekatere diskvalifikacije zgodile zgolj po igri naključij: »Posamezniki so izpadli samo zaradi tega, ker so pozabili ležati in so se malo privzdignili – niso pa hoteli odnehati.« Nato na kratko pojasni pravila: »Naši tekmovalci imajo vsakih osem ur pravico vstati ter v desetih minutah opraviti svoje fiziološke potrebe. Prej tega niso smeli, zato je stari rekord v ležanju znašal 52 ur,« je pojasnil napredek v letošnjem letu, ko tekmovanje v poležavanju pod drevesnimi krošnjami ter v eni izmed stavb poteka rekordno dolgo: traja že več kot 400 ur!

To je prava psihološka igra, ne gre zgolj za stalno ležanje.

Tekmovalce po Blagojevićevih besedah vsak dan obiščejo zdravniki in preverjajo njihovo stanje, seveda pa so morali poskrbeti tudi za prehrano: »Imajo tri obroke dnevno, kavo in sokove. Ne smejo se usesti, ampak se obrnejo na bok ter tako zajtrkujejo, kosijo in večerjajo. To je prava psihološka igra, ne gre zgolj za stalno ležanje,« je novinarje podučil Blagojević. Edini nečrnogorski tekmovalec, ki še vztraja, je Srb Jovan Crnčanin, ki je za srbski Informer povedal: »Ni lahko. Med sabo smo si priznali, da ne bi prišli niti v sanjah, če bi vedeli, da bo tako dolgo trajalo.«