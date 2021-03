Štiriurna erekcija novi simptom covida 19?!

Nedavno objavljena študija, ki je vključevala dva primera priapizma (stanje nehotene delne ali popolne erekcije, ki traja več kot štiri ure in lahko sledi spolni stimulaciji ali pa z njo ni povezan) pri pacientih, okuženih z novim koronavirusom, je odprla vprašanja o tem, ali bi bil to lahko še en simptom covida 19. Študija, ki jo je objavil American Journal of Emergency Medicine, omenja primera bolnikov, starejših od 60 let. Strokovnjaki menijo, da bi to lahko bilo povezano s covidom 19.



V prvem primeru so 69-letnega pacienta sprejeli na urgenco v Miamiju. Zdravstveno osebje ga je položilo na trebuh, da bi lažje dihal, ko pa so ga obrnili, so opazili, da ima erekcijo. Zdravniki so si štiri ure prizadevali, da bi jo prekinili, a neuspešno. Na koncu so presežek krvi v penisu odstranili z iglo. Kmalu zatem je moški umrl.

​Francozu so lahko pomagali

Drugi primer, ki se je končal srečneje, pa so odkrili v Franciji. Tam je 62-letnik, prav tako okužen z virusom sars-cov-2, več ur trpel zaradi erekcije, za katero se je izkazalo, da je posledica strdka v eni od žilic penisa. Pomagali so mu s sredstvom proti strjevanju krvi, po 14 dneh pa so ga lahko odklopili z aparatov za pomoč pri dihanju.



Do sedaj so raziskave pokazale, da se okužba z novim koronavirusom lahko poveže s krvnimi strdki oziroma da okužba vpliva na majhne žile, prav take, kakršne so v moškem spolnem organu. Ker pa doslej še ni dovolj dokazov, da bi to vplivalo na tako dolge erekcije, teh še niso dali na seznam simptomov okužbe z novim koronavirusom.

