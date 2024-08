Sodi ananas na pico? To je žalitev za Italijane, ki jo nekateri zaračunajo 100 evrov

Pica je zagotovo ena najbolj znanih in priljubljenih jedi na svetu, ima na stotine različic na klasično temo omake iz paradižnika, mocarele in bazilike. Vendar pa ena vrsta pice že leta povzroča polemike. Tisti, ki jo imajo radi, prisegajo nanjo, tisti, ki jo sovražijo, pa se jim zdi skoraj žaljiva.

Gre seveda za havajsko pico, torej pico z dodatkom ananasa. Ta dodatek k pici je seveda najbolj žaljiv njenim ustvarjalcem, Italijanom. Če poskušate v Italiji naročiti pico z ananasom, se milo rečeno ne boste imeli dobro. Obstaja velika verjetnost, da vas bo gostitelj v piceriji pogostil z izbranim seznamom sočnih psovk in žaljivk, lahko se vam tudi zgodi, da boste morali zapustiti picerijo.

Vsi niso navdušeni nad havajsko pico.FOTO: Imago/sebastian Räppold/matthias Imago/matthias Koch

Bolj elegantni pristop

Neka italijanska picerija pa je izbrala veliko bolj eleganten pristop k sadnim željam gostov. Po družbenih omrežjih se je razširil viralni posnetek menija picerije, v kateri se cene 'običajnih' pic gibljejo okoli 10 evrov, če pa želite ananas jesti na pici sredi Italije, vas bo to stalo natanko 10-krat več - 100 evrov.

Meni v piceriji FOTO: Reddit.com, zaslonski posnetek

Številni sovražniki havajske pice so podprli to potezo in dejali, da naj plača ceno za to 'žalitev' tisti, ki si v Italiji upa zahtevati takšno jed. Drugi pa pravijo, da bi plačali še več, če bi jih spustili v kuhinjo, da bi opazovali izraze na obrazih italijanskih pizza mojstrov, ko so prisiljeni na pico dajati to osovraženo sestavino, poroča 24sata.hr.