Prepir Slovenke in Bosanke na morju hit na družabnih omrežjih (VIDEO)

Po družabnih omrežjih in medijih je zaokrožil posnetek spora, menda Slovenke in Bosanke. Komentarjev na vpitje vsekakor ne manjka, na prvi pogled pa se zdi, da je Bosanko zmotil hrup, ki je prihajal iz apartmaja, v katerem je bila nameščena Slovenka. Na koncu sta se odločili stvari rešiti vsaka s svojega balkona, medtem ko so okoliški stanovalci dogajanje spremljali v živo in spor celo posneli.

Posnetek je postal hit na družabnih omrežjih, mi pa razkrivamo nekaj nočnega dogajanja in del dialoga med vročekrvnima ženskama.

»Posnela sem te, kako se dereš,« je izjavila ena od žensk.

»Bejži ti domov,« ji je vrnila Slovenka. Pojasnila ji je še, da bi moral biti po hišnem redu mir od polnoči do sedme ure. »Jaz delam, kar čem, sem plačala,« je s povišanim tonom vztrajala Slovenka.

»Kaj ti delaš ob polnoči, ti si res zmešana,« se je jezila Bosanka. Nadaljevala je takole: »Ne želim imeti porniča tukaj. Si ti normalna?«

»Koliko je ura,« ji je zabrusila Slovenka, Bosanka pa, če je normalna in ji očitala početje na balkonu. Slovenka je povzdignila glas in dejala, da je plačala in da lahko dela kar želi.

Kako se je spor končal, ni znano. Srbski mediji sicer poročajo, da naj bi se dogodek zgodil v hotelu v bosanskem Neumu, mestecu v istoimenski občini, ki leži ob Jadranskem morju, ob Neumskem zalivu.

Odzivi na verbalni obračun so številni. Mnogi ugibajo, kaj se je pravzaprav zgodilo, pa tudi, kam so se skrili partnerji ...