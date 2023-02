Pred več tisoč ljudmi jo je zasnubil, pa doživel polom življenja (VIDEO)

Zaprositi za roko ljubljeno dekle v javnosti je lahko zelo tvegano. To dokazuje tudi dogodek, ki se je zgodil na nogometni tekmi v Mehiki. Ob polčasu tekme med kluboma Atlas in Monterrey se je moški odločil, da bo pred več kot 12.000 gledalci zasnubil svoje dekle, in bil šokiran, ko ga je zavrnila.

Dekle je rekla usodni ne in zbežala, neutolažljivi moški pa je tolažbo našel v žvižgih, s katerimi jo je pospremila množica, in maskoti, ki ga je poskušala potolažiti.