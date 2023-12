Potapljač 22 let prijateljuje z morskim psom

Prijateljstva med ljudmi in živalmi so nekaj običajnega, kadar gre za domače živali, ušesa pa našpičimo, ko izvemo, da kdo prijateljuje s predstavnikom katere divje vrste. Nadvse osupljivo je prijateljstvo med človekom in enim najstarejših plenilcev v zgodovini Zemlje, s katerim se lahko pohvali floridski potapljač Jim Abernethy. Američan je svoj nabor prijateljev obogatil s štiri metrov in pol dolgo samico tigrastega morskega psa Emmo. Prijateljstvo traja že skoraj 24 let.

Morski psi niso brezdušna pošastna bitja.

Emma in Jim sta se spoprijateljila davnega leta 2001, ko ji je Jim odstranil ribiški trnek iz gobca. Odtlej sta nerazdružljiva. Vsakokrat, ko se Jim potaplja na območju Tiger Beach na Bahamih, pride k njemu in mu z drgnjenjem glave izkaže naklonjenost. To ni vrsta vedenja, ki ga večina ljudi pričakuje od ogromne mesojede živali, kakršna zmore raztrgati človeka z enim samim zamahom. »Kar Emmo dela tako posebno, je, da je res velika, ogromna je in osupljiva, ko jo gledaš in si misliš, da je to morda zadnje, kar v tem življenju počneš,« je Jim povedal za tabloid The Sun. »Toda v vodi ti ni treba biti dolgo, da ugotoviš, da je zelo ljubeča in prijazna. Morski psi niso brezdušna pošastna bitja; so čuteči, podobni mačkam in psom,« zatrjuje Jim, ki druženje z Emmo primerja z valjanjem po travi s svojim psom.

Emma se Jimu približa vedno, ko se ta potaplja v bližini plaže Tiger Beach. FOTO: Facebook/Jim Abernethy

Emma prijatelja prepozna, tudi če ta zamenja potapljaško opremo. Z leti se je naučila pomena Jimovih kretenj z rokami in se, ko ji pomigne, da bi jo rad pobožal, približa njegovi roki. Zgodba je vsekakor navdihujoča in očarljiva, vseeno pa vam polagamo na srce, da se ob morebitnem srečanju z morskimi psi med potapljanjem vsaj sprva obnašate bolj previdno.