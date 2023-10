»Porno« učiteljici: Učenci videli eksplicite posnetke, šola obe pregnala

Škandal na srednji šoli v Missouriju. Razkrilo se je, da sta učiteljici v prostem času služili denar s prodajo eksplicitnih fotografij in videoposnetkov, piše New York Post. »Poznamo tvojo skrivnost,« je pisalo na sporočilu, ki so ga učenci napisali na papir in porinili pod vrata.

Megan Gaither (31) je učiteljica angleščine, ki je po škandalu končala na prisilnem dopustu. Ob strani je služila z objavljanjem golih fotografij in videoposnetkov, kar je bilo za šolsko upravo nesprejemljivo. »Plača v šoli mi ne zadošča, morala sem najti nekaj ob strani,« se je branila učiteljica, ki je povedala, da je z objavljanjem posnetkov zaslužila med 3000 in 5000 dolarjev na mesec.

Njeno kolegico Brianno Coppage so na isti šoli nedavno odpustili, potem ko so odkrili, da je poleg učiteljske službe snemala eksplicitne prizore z možem in jih prodajala na spletni strani za odrasle.

»Zaslužil sem milijon dolarjev«

Suspendirali so jo takoj, ko se je izvedelo. »Ko so me odpustili iz šole, sem s snemanjem prizorov z možem zaslužila skoraj milijon dolarjev,« je povedala Brianna, zdaj že nekdanja učiteljica. Med dijaki se je razširilo, da sta oba skupaj na eksplicitnih posnetkih. »Bilo je morda štiri minute, nisem vedela, da mi bo to uničilo kariero,« je medijem čez lužo še razkrila Gaitherjeva in dodala, da je rada poučevala na šoli ter da ji je žal, da ne bo več videla svojih učencev.