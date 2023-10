Pojedel 135 najbolj pekočih čilijev in se je zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov

Medtem ko nekateri ne zmorejo pojesti nobene jedi, ki vsebuje poper, ali jih moti okus ali pekočina, ki lahko povzroča težave z želodcem, se zdi, da ima Mike Jack jeklen prebavni trak. Pred dnevi je namreč Kanadčan podrl lastni rekord v hitrostnem goltanju najbolj pekočih čilijev na svetu.

Najprej je pojedel 50 čilijev carolina reaper v šestih minutah in 49,2 sekunde, s čimer se je že vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, a mu to ni bilo dovolj in lotil se je še 85 čilijev, tako je skupaj zaužil neverjetnih 135 pekočih paprik.

Niti prijeti jih ni priporočljivo brez zaščite. FOTO: Lucien Libert, Reuters

Občutek je, kot da bi mi kdo z vso močjo stisnil želodec in ga zvil, nato pa se lotil še črevesja.

Sprva mu je bilo neprijetno

»Prva je najhujša,« je po podvigu povedal Mike Jack in pojasnil: »Ko te prvič udari vročina, je res hudo, a že pri naslednji je veliko boljše. Žal to ne pomeni, da je z vsako lažje, ni, vedno bolj peče, še posebno ko se koščki paprik dotaknejo kakšnega novega mesta v ustih.« Občutek pa ni tisto, kar je najhujše pri uživanju ekstremno pekočih čilijev, kljub temu da je Kanadčan izjemno odporen proti pekočini, ni imun za želodčne krče. »Občutek je, kot da bi mi kdo z vso močjo stisnil želodec in ga zvil, nato pa se lotil še črevesja,« pravi rekorder.

Glavobol se običajno pojavi po nekaj dneh. FOTO: Fizkesetty, Getty Images

Zdravstveni delavci in drugi strokovnjaki sicer močno odsvetujejo uživanje tako pekočih reči, saj so posledice lahko izjemno neugodne. Pred petimi leti se je 34-letni Američan denimo odločil, da se sam prepriča, ali je paprika, ki slovi kot najbolj pekoča na svetu, res tako pekoča. Sprva mu je bilo neprijetno, čez nekaj dni pa je moral zaradi neznosnih glavobolov obiskati urgenco in preiskave so pokazale, da ima močno zožene žile v možganih. Normalno stanje se je povrnilo šele po nekaj tednih. Leta 2020 je zaradi hudih glavobolov po zaužitju carolina reaperja bolnišnico obiskal tudi 15-letnik, ko so ga hospitalizirali, pa je doživel možgansko kap.

Carolina reaper lahko povzroči hude težave. FOTO: Getty Images