Poglejte, kaj je prilezlo iz mrtvega hrošča

Bralec nas je opozoril na video na facebooku, ki prikazuje mrtvega hrošča, ob njem pa zvijajoče se črvičke. Kot je pojasnila avtorica posnetka, so hrošča ubili, potem pa so čez nekaj časa iz njega prilezli črvi. Menijo, da gre za žive niti, ki so zajedavci v hrošču, potem pa v njem rastejo, dokler mu ne poči trebuh.Žive niti so zajedavci nevretenčarjev, predvsem žuželk. Poznanih je več kot 300 vrst, nekatere živijo v sladkih vodah, druge v slanih, ena izmed njih tudi v Sredozemskem morju. Pri nas jih največ najdemo v stoječih vodah, potokih, ribnikih, bazenih, v lužah, ptičjih kopelih, koritih za vodo za živino, v hišnih vodovodnih omrežjih, cisternah za vodo. Včasih zaidejo tudi v pitno vodo in pri ljudeh vzbujajo nelagodje, vendar NIJZ opozarja, da za človeka niso nevarne.