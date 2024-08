Po 7 letih izvedel, da je 25 let starejša, zdaj imata svoj youtube kanal

Pravijo, da človeka nikoli ne spoznaš do konca, tudi če z njim živiš. To vsekakor velja za Japonca Jošitako, ki je pravljičnih sedem let živel s svojo srčno izbranko, ne da bi vedel, koliko je v resnici stara. Da je 25 let starejša od njega, je izvedel šele dan pred poroko. Par, on je star 40, ona pa 65 let, se je spoznal, ko je bilo Jošitaku 29 let. Spoznala sta se v baru, kjer je bila Aki zaposlena kot vodja. Takoj sta ugotovila, da imata veliko skupnega: oba sta preživela propad zakona in sama vzgajala otroke. Jošitaka je nato še nekajkrat obiskal bar, preden se je opogumil in Aki povabil na zmenek.

Z videoposnetki bosta odpravljala tabuje glede starejših žensk.

Čeprav je vseskozi vedel, da je starejša od njega, ni vedel, koliko. Starost si je, tako se je pozneje zagovarjala, izmišljala, ker se je bala, da ga ne bi zanimala, če bi izvedel resnico. Jošitako ni posumil, da je številka lažna. Imela je gladko kožo, bila je polna energije. Šele njuna poroka leta 2020 je razkrila skrivnost. Da se bosta poročila, sta se odločila ob izbruhu epidemije. Aki je skrbelo, da se bo okužila s koronavirusom, zato je menila, da mora partner končno izvedeti, koliko je stara, če jo bo treba odpeljati v bolnišnico. Bala se je, da bo nanjo jezen, a to se ni zgodilo.

Škoda le, da mi nisi povedala prej.

»Vseeno mi je, koliko si zares stara. To ni važno,« je Jošitako dejal bodoči nevesti. »Škoda le, da mi nisi povedala prej, saj si ti potem ne bi bilo treba toliko časa ukvarjati s tem,« je dodal. Pred kratkim sta oba pustila službo in se odpravila na potovanje po Japonskem, na youtubu pa odprla kanal Par s 25-letno razliko v letih. Tako želita odpraviti predsodke pred zvezami, v katerih je ženska starejša; ti so na Japonskem še vedno prisotni.