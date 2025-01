Nikoli prej videna fotografija Babe Vange z možem! Tako je prerokinja izgledala v mladosti (FOTO)

Baba Vanga, s pravim imenom Vangelija Pandeva, se je rodila leta 1911 v majhni vasi v Bolgariji. Njeno ime v prevodu iz grščine pomeni 'prinašalka veselih novic'.

Njena starša, Pande in Paraskeva, sta bila preprosta kmeta, ki sta globoko spoštovala tradicijo in ljudsko modrost. Mama je umrla, ko je bila Vanga stara tri leta, oče pa je leta 1914 odšel v vojno. Skrb za Vango je prevzela soseda. Po vojni se je oče vrnil in se ponovno poročil. Pri dvanajstih letih je Vanga med silovito nevihto oslepela. Veter jo je dvignil in vrgel ob tla. Po poškodbi glave in očesnih težavah je ostala slepa. Leta 1926 so jo poslali v Dom za slepe v Zemunu, kjer je preživela dve leti. Po smrti mačehe je kot mlada slepa deklica prevzela skrb za brate in sestre ter vodila gospodinjstvo. Njene preroške sposobnosti so se začele kazati po očetovi smrti leta 1940, ko so se njena videnja in prerokbe pogosto uresničevale.

FOTO: YouTube/printscreen/History

Leta 1942 se je poročila z Dimitrom Gušterovim, a je njuno srečo kmalu zasenčila moževa bolezen in alkoholizem, ki ga je pripeljal v prezgodnjo smrt leta 1962. Vanga je to doživela kot eno največjih tragedij svojega življenja. Baba Vanga je s svojimi preroškimi sposobnostmi pomagala tisočem ljudi, zdravila pa je tudi z zelišči. Njena slava je narasla, ko je leta 1942 napovedala usodo bolgarskemu carju Borisu III. Umrla je 11. avgusta 1996 zaradi raka na dojki. Na njenem pogrebu so se zbrali ljudje z vsega sveta.