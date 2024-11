Ne boste verjeli, katere živali bi zavladale, če bi človeštvo izumrlo

Hobotnice so bitja, za katera lahko znanstveniki najbolj z gotovostjo rečejo, da bodo zavladale svetu, ko na njem ne bo več ljudi. V primeru, da bo človeštvo izumrlo, to se lahko zgodi med drugim zaradi vojn ali klimatskih sprememb, se lahko te morske živali dovolj prilagodijo in razvijejo, da zgradijo novo civilizacijo.

Če se komu morda zdi trditev iz trte zvita, pa vanjo z vsem srcem verjame eden vodilnih svetovnih zoologov in biologov ter profesor na prestižni univerzi v Oxfordu Tim Coulson, ki pravi, da bi lahko hobotnice zaradi svojih »spretnosti, radovednosti, sposobnosti medsebojne komunikacije in nadpovprečne inteligence« razvile kompleksna orodja, in z njimi veliko in močno podvodno civilizacijo.

Verjetno se ne bodo preselile

Te živali se sicer najverjetneje ne bodo nikoli prilagodile do takšne mere, da bi se iz oceanov in morij preselile na kopno, a so znanstveniki prepričani, da so dovolj pametne, da bi lahko razvile nove načine lova ter tako začele vedno več časa preživljati tudi na kopnem.

Kot še pravi Coulson, ideja, da bi nas na Zemlji nasledili primati, ki veljajo za ena najbolj inteligentnih kopenskih bitij, ne pije vode. Predvsem zato, ker bi skupaj z nami najverjetneje izumrli tudi oni. »Kar bo uničilo nas, bo uničilo nam podobna bitja, to je dejstvo. Tista, ki bodo preživela, pa niso sposobna ne mentalno ne fizično zgraditi nove civilizacije. Gre v glavnem za žuželke,« je pojasnil Coulson.