Maske za skoraj 600 evrov ne delujejo

Videti so kot čudo tehnike iz prihodnosti, glede na to, da jih imajo doma zvezdnice, kot so Margot Robbie, Victoria Beckham in Kate Moss, ni nič čudnega, da gredo kljub zasoljeni ceni za med. Lepotne maske z LED-lučkami, ki naj bi odpravljale gube in brisale brazgotine, so eden najnovejših hitov v lepotni industriji. Cene se začnejo pri nekaj manj kot 600 evrih, za ta denar pa vam prodajalci obljubljajo, da boste s pomočjo rdečih in delno infrardečih žarkov videti mlajši in lepši.

Ponudba je preplavljena z lažnimi obljubami.

Žarki naj bi spodbudili nastajanje kolagena v koži ter cirkulacijo krvi, posledica pa naj bi bili nadvse zaželeni lepotni rezultati. Vendar pa je najnovejša znanstvena raziskava, ki jo je izvedlo podjetje Lyma, ovrglo lepotne učinke te bizarne lepotne naprave. V poročilu so celo navedli, da je nakup takšne maske v celoti metanje denarja stran. Kot ugotavlja raziskava, svetloba z LED-luči sploh ne more doseči dermisa, spodnje plasti kože, kjer naj bi se odvijala regeneracija, ki jo obljubljajo oglaševalci.

»Ponudba lepotnih naprav za domačo uporabo je preplavljena z lažnimi obljubami. Kozmetični pripomočki, ki dokazano vplivajo na kožo, so vedno klinično raziskani in so po svoji naravi dragi. Na žalost je dejstvo, da so poceni plastične naprave morda videti kot ugodna ponudba, vendar so popolna izguba denarja,« opozarja ustanoviteljica Lyma Lucy Goff. Leta 1990 je Nasa začela proučevati učinke LED-diod na pospeševanje celjenja ran pri astronavtih s pomočjo rasti celic in tkiv. V današnji lepotni industriji se LED-lučke oglašujejo za zdravljenje vsega, od gub, rdečice in znakov staranja do aken, brazgotin in temnih madežev. Oddajajo rdečo svetlobo, ki deluje na celice v koži, znane kot fibroblasti, ki igrajo vlogo pri tvorbi kolagena, beljakovine, povezane z navlaženostjo in elastičnostjo kože.