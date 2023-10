Letalo EasyJeta odpovedano, potnik med večurno zamudo iztrebljal na tleh stranišča (VIDEO)

Besni potniki easyJeta so bili prisiljeni preživeti še eno noč na Tenerifih, potem ko je bil njihov let za London preložen. Nekdo se je namreč podelal na tla stranišča. Videoposnetek, ki je bil deljen na družabnem omrežju X, prej znanem kot Twitter, prikazuje pilota, ki je sporočil, da je let odpovedan. Posnetek se začne s pilotovo besedo, da se je nekomu zdelo »precej zabavno ... opravljati blato na sprednjem stranišču, zato bomo zdaj tukaj prenočili«.

Potnike so prvotno premestili z enega letala na drugo, nato pa so jim ponudili vavčerje v vrednosti 500 funtov, če so prostovoljno zapustili let, saj je bilo drugo letalo premajhno, da bi sprejelo vse potnike, poroča Daily Mail. Eden izmed potnik, ki je želel ostati neimenovan, je dodal, da je easyJet »moral odstraniti 10 ljudi z letala, kar je povzročilo veliko prepirov, kar je dobesedno trajalo dve uri«.

Po tej preizkušnji easyJet menda ni mogel zagotoviti hotelskih sob za vse potnike. Izjava na spletni strani letalske družbe v zvezi pa se glasi: »Zaradi izjemno velikega povpraševanja žal ne moremo najti hotelskih sob na tem območju. Če potrebujete hotelsko sobo in se lahko sami dogovorite, vam bomo povrnili stroške sobe po razumni ceni, obrokov in potnih stroškov v in iz vašega hotela. V tem primeru vas prosimo, da poiščete nastanitev s približno tremi zvezdicami ali enakovredno.«

Letalo imelo večurno zamudo

Odhod leta EZ8054 je bil sicer načrtovan v nedeljo, 15. oktobra ob 20.05, v Združeno kraljestvo bi moral prispeti nekaj čez polnoč, vendar je imel več zamud, še preden je sploh prišlo do incidenta na stranišču.