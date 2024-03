Joe Biden je robot! Ljudje so prepričani, da jih je nagovoril dvojnik

Govor Joeja Bidna, Sporočilo o stanju v Uniji (SOTU), je sporočilo predsednika kongresu, ki se navadno zgodi enkrat letno. Tokrat je nekoliko odstopal od običajnega, saj je nastopil bolj suvereno in pokazal svojo močno plat, ki ni vedno prisotna. To je spodbodlo skeptike, ki so opazili nekaj nenavadnih trenutkov in ga začeli primerjati z robotom.

Ameriški predsednik je samozavestno pristopil k verjetno najbolj ključnemu govoru v svoji karieri. Dolg seznam dosežkov, ki jih je navedel, je vključeval predsedniške uspehe, želel pa je tudi odpraviti skrbi glede svoje starosti ter posledično delovne sposobnosti. Rezultat je bil ognjevit govor, ki je bil bolj malo podoben njegovim prejšnjim nastopom. A novi slog govora, brez običajnega spotikanja ob besede, je podžgal dvomljivce, ki so kaj hitro sprožili govorice o robotu.

Svoje dvome so raztrosili po omrežju X, eden je zapisal: »Biden je pravkar neuspešen. Njegov ton, njegova hitrost govorjenja, njegov glasen in prodoren način je res čuden. Ta govor je čuden.«

Drugi je dejal: »Biden je pravzaprav nedelujoč robot.« Tretji je opazil: »Biden mora biti robot. Celoten govor brez vode!«

Strokovnjak za govorico telesa Gregory Hartley je za Newsmax povedal, da se je celoten govor zdel zrežiran in da mu je manjkalo strasti. »Prišel je ven in kričal o dobrih stvareh, tako kot je prej vpil o slabih stvareh, vse je naučeno,« je dejal.