Ima od 2500 do 3000 fantov in zasluži okrog 40.000 evrov na mesec

Da bi med draginjo, ki je zajela ves svet, preživeli, so mnogi primorani delati nadure ali si poiskati dodatno delo, medtem ko so se drugi znašli in jim za denar ni treba skrbeti. Med njimi je Jenna Madison, ki zase pravi, da je profesionalna partnerica ali, bolje, punca, saj z moškimi komunicira zgolj na daljavo in z nobenim od njih ni v ekskluzivnem partnerskem razmerju. Tridesetletnica, ki ocenjuje, da ima od 2500 do 3000 fantov, s tem, kar počne, zasluži okrog 40.000 evrov na mesec, in izračunala je, da se bo lahko čez približno pet let že upokojila.

Postavna svetlolaska priznava, da je odraščala v revščini, in že kot deklica si je obljubila, da bo storila vse, da se iz nje izvije. Pri 19 letih, ko je njena mama izgubila službo in je družini grozilo, da bodo ostali na cesti, se je začela slačiti za denar. Početje je sprva skrivala, nato pa je le priznala mami, od kod ves denar, in mama je bila na njeno presenečenje nadvse olajšana.

Moški obožujejo njeno postavo. FOTO: instagram

Huda stiska

»Bili smo v tako hudi stiski, da ji je bilo skorajda povsem vseeno, od kod denar, samo da je,« pravi Jenna, ki je pozneje izkoristila prednosti interneta ter si na portalu OnlyFans ustvarila profil. Število naročnikov se je hitro večalo in kmalu je lahko opustila ples ob drogu ter se povsem posvetila novi službi. Tudi pri tem jo mama menda podpira, z očetom pa o njenem delu ne razpravljata, čeprav je Jenna prepričana, da vsaj sumi, s čim se preživlja.

»Temu ne morem reči delo, saj me neizmerno veseli. Vsem svojim partnerjem, če želite, se posvetim stoodstotno, z njimi sem intimna, a pogosto jim dam le čustveno podporo, veliko se pogovarjamo, lahko mi zaupajo, ni jih treba biti sram, če so ranljivi … počnem vse, kar počnejo partnerice, le da smo fizično daleč drug od drugega, a v tem času vseh mogočih tehnologij to ni tako velika težava,« pravi 30-letnica.

Ni poceni

A razmerje z njo je vse prej kot poceni, saj za minuto dolg videoposnetek z erotično vsebino računa slabih sto evrov. Pogovori so cenejši. »Mnogi so mi dejali, da se jim zdi moje telo kot iz sanj, saj imam ozek pas, širše boke in velike prsi, a ni vse v videzu in seksu, moškim dam čustveno podporo, ko jo potrebujejo, in to, da nekomu pomagam, me izpolnjuje,« še pravi Američanka, ki je vsem naročnikom ves čas na voljo, zato jim storitve tudi zaračunava, saj si ob tem ne more privoščiti še katere bolj običajne službe.

Z naročniki pogosto samo klepeta. FOTO: Jacob Ammentorp Lund/Getty Images

Čeprav se zaveda, da jo zaradi njenega dela mnogi obsojajo, je to niti malo ne zanima. »Kupila sem hišo, pomagam družini in lahko si privoščim mnogo reči, ki si jih drugi ne, zakaj bi se sramovala,« je odločna Američanka, ki zase pravi, da je v prostem času povsem običajno dekle: »Nisem nimfomanka ali kaj podobnega, kot mnogi mislijo. V prostem času sem rada v naravi, veliko se sprehajam s psom, telovadim in se družim s prijatelji. Nič posebnega.«