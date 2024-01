Hrvatica na Pohorju: »Mož se mi je izgubil nekje v gozdu. Prelepo!« (VIDEO)

Radiotelevizija Slovenija je na smučišču Pohorje ujela Martino iz Zagreba, ki je s svojim komentarjem dodobra nasmejala Slovence in Hrvate. O njem je poročal tudi hrvaški spletni portal Index.

Hrvatica je reporterki dejala: »Otroci se smučajo, mož se mi je izgubil nekje v gozdu. Prelepo!«

Posnetek Martinine izjave je na spletu hitro postal zelo priljubljen. V času pisanja tega članka je imel na TikToku že kar 1,2 milijona ogledov.

Nekateri so pod video zapisali, da je Martina kraljica. Veliko teh, ki so ga videli, pa so se ob njem nasmejali.