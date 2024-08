Doberman v kravati ima kar 159.000 sledilcev, shiba inu pa še precej več (FOTO)

Pasji manekeni so na spletu med najbolj obleganimi vplivneži, zato ni nič čudnega, da vse več pasjih lastnikov svoje štirinožce snema oblečene v oblačila in nato objavlja posnetke na spletu. A medtem ko se majhne pasme pogosto znajdejo v manekenski vlogi, so večje, med katere spadajo denimo dobermani, redkeje fotomodeli. Doberman Xiaopai iz Kitajske je ena od redkih izjem. Njegovi posnetki in fotografije krožijo po spletu že dobro leto, na njih pa je čedni živalski maneken oblečen v elegantna moška oblačila.

Xiaopai v suknjičih in kravatah vzbuja pravo navdušenje. Njegove objave imajo na milijone ogledov in na tisoče komentarjev. Oboževalci hvalijo njegove sposobnosti poziranja pred kamero, saj se pred objektivom giblje povsem naravno, kar je redko že za ljudi, kaj šele za pasje modele. Očarani so tudi nad njegovim pogledom, o katerem pravijo, da je tako simpatičen, da se mu je nemogoče upreti.

Slavni doberman prihaja iz Chongqinga, kaj dosti več pa na njegovem profilu ni zapisanega. Se pa lahko pohvali z velikim številom sledilcev: na kitajski verziji tiktoka, douyinu, jih ima kar 159.000.

Oboževalce navdušuje njegov pogled.

Kljub precejšnji publiki pa ima Xiaopai še dolgo pot do številke, ki jo dosega njegov stanovski kolega, shiba inu z imenom Bodhi. Pes, ki velja za najbolj elegantnega na svetu, ima na instagramu 384.000 sledilcev. Bodhi, ki se kot Xiaopai pojavlja v moških oblekah in kravati, se pohvali s svojo spletno stranjo in celo s svojo knjigo. Ta nosi pomenljiv naslov Moški pes predstavlja novo klasiko, svež videz za sodobnega moškega. Bodhi je začel manekensko kariero leta 2013, od takrat pa se je pojavil že na straneh časopisov in revij, kot so The New York Times, GQ, Time magazine, bil je na CNN in na mnogih drugih televizijah. Velja za pasjega pionirja v svetu mode, fotografije in moških oblačil.