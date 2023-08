Daniela državno kovidno pomoč zafrčkala za luksuz, to ji sledi

Nenasiten pohlep je bil, kot je še sama na sodišču priznala, kriv, da bo morala Daniela Rendon, znana nepremičninska agentka iz Miamija v ameriški zvezni državi Florida, za tri leta in pol za rešetke. Zgodilo se je med strogim zaprtjem države, ko je bil covid-19 še najhujši zdravstveni problem.

Tako kot mnogo njenih podjetniških kolegov in kolegic se je tudi sama obrnila na državo za finančno pomoč. A ne za to, da bi z njo prebrodila čase, ko se ob omejitvah zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa ni smelo poslovati, temveč da bi si privoščila nekaj luksuznih dobrin. S strani države ji je bilo potem, ko ji je s ponarejanjem podatkov o finančnem stanju podjetja uspelo odgovorne prepričati, da si zasluži pomoč, izplačanih 381.000 dolarjev oziroma 344.360 evrov. Ti pa so šli za nakup bentleyja, luksuznega stanovanja in kozmetičnih posegov. Pri čemer naj bi, kot je sprva zatrjevalo tožilstvo, z namenom, da vse skupaj skrije pred davkarijo, uporabljala različne trike, kot sta pranje denarja in kraja identitete.

Če so vsi, zakaj ne bi še ona

Mama treh otrok s kolumbijskimi koreninami se je aprila letos odločila za priznanje krivde v eni točki obtožnice, ki je govorila o elektronski goljufiji. Februarja je bila sicer obtožena še šestih dodatnih točk elektronske goljufije, dveh obtožb pranja denarja in ene obtožbe kraje identitete. A te obtožbe so tožilci opustili.

180.000 evrov mora še plačati državi.

Tik pred izrekom sodbe je na sodišču povedala, da je njena dejanja »motiviral nenasiten pohlep«, saj da se ji je zdelo, da so v tistih težkih časih prav vsi na goljufiv način pridobivali državno pomoč. Prav njeno priznanje krivde, pa tudi zajetno 30-stransko opravičilo, ki ga je v svoj bran pripravila za to kazensko zadevo, je, kot je pojasnil sodnik Michael Moore, pripeljalo do tega, da ji je izrekel milo kazen.

»Tega, da kradete svojim sosedom, prijateljem in drugim državljanom, res ni enostavno gledati,« je bil jasen sodnik in še: »Njihov denar, ki gre v državno blagajno, omogoča tovrstne programe.« Nepremičninska agentka mora, kot je še odločilo sodišče, državi plačati 198.900 dolarjev oziroma slabih 180.000 evrov.