Biološka nevarnost: pilot je moral letalo obrniti nazaj na letališče

Letalo družbe Delta iz Atlante v Barcelono se je moralo vrniti na letališče, potem ko je potnik dobil drisko, katere neznosni vonj se je razširil po letalu, navaja Daily Mail.

Pilot je kontroli zračnega prometa poslal kratko sporočilo: »Preusmeritev v Atlanto – driska potnika po celem letalu – biološka nevarnost.«

Na srečo potnikov polet ni bil odpovedan

Letalo je v Atlanti pristalo ob 22.40, pot proti Španiji pa nadaljevalo dobrih pet ur pozneje, ob 3. uri. Po 8 urah in 13 minutah je končno pristalo v Barceloni z osemurno zamudo.

»Ekipe so delovale kar se da hitro in varno, da so temeljito očistile letalo in naše prepeljale na končno destinacijo. Strankam se iskreno opravičujemo za zamudo in nevšečnosti,« je letalska družba zapisala v izjavi.