Američan zbira knjige, ki ne obstajajo

Američan Reid Byers je ljubitelj knjig, ki si je pred leti omislil nenavaden hobi – zbiranje knjig, ki ne obstajajo. Zdaj je zbirko razstavil v knjižnem klubu Grolier v New Yorku, na ogled so izgubljena, nedokončana in namišljena dela. Med izgubljenimi so denimo Byronovi spomini, ki jih je po avtorjevem naročilu sežgal založnik in Hemingwayev prvi roman, ki je bil ukraden in ga niso nikoli našli.

Na seznamu nedokončanih sta denimo delo Sylvie Plath Double Exposure in Shakespeare Raymonda Chandlerja. Razstavljene so tudi takšne, ki sploh ne obstajajo, ampak so le junakinje katere druge knjižne zgodbe. Takšna je denimo knjiga Smrti, ki se pojavi v seriji fantazijskih romanov Plošče Terryja Pratchetta.

Byers pa namišljene knjige tudi ustvarja. Najprej napiše naslov, nato pa knjigo sam ali s pomočjo obrtnikov izdela, da je videti v skladu z drugimi knjigami avtorja, ki bi jih moral napisati, ali časa, v katerem naj bi izšla. Byers upa, da ljudje ustvarjanje namišljenih knjig razumejo kot šalo, saj je tako tudi mišljeno.

Namišljene knjige imajo sicer bogato zgodovino, še posebno v humorističnem kontekstu. Francoski pisatelj Rabelais je v 16. stoletju izumljal lažne naslove knjig kot satirične kritike oblasti. V 18. in 19. stoletju so v premožnih gospodinjstvih služabniške prehode pogosto skrivali z lažnimi vrati – knjižnimi policami, vgrajenimi v stene, na katerih so bile lažne knjige z zabavnimi naslovi. Charles Dickens jih je imel celo vrsto z duhovitimi naslovi, kot sta Hansardov vodič za osvežujoč spanec in Lady Godiva na konju.

Byers obiskovalce tudi vodi po razstavi namišljenih knjig in jim predstavi njihove zanimive zgodbe.