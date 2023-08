Ljubezen ne pozna meja: Američan je bil v razmerju z jeklenim konjičkom

Da ljubezen resnično ne pozna meja, dokazuje Američan, znan le kot Nathaniel. Pred desetletjem se je zaljubil v avto znamke Chevrolet, ki ga je poimenoval Chase. Rdeči jekleni konjiček letnik 1998 mu je pomenil vse na svetu, pogosto je v njem spal, ga ljubkoval, ja, z njim je menda tudi seksal. A pred štirimi leti, ko je Chasa po prometni nesreči peljal na tehnični pregled, so mu povedali, da je avto tako poškodovan, da bo moral na odpis. Nathaniel je bil ob novici povsem obupan, Chase je bil ljubezen njegovega življenja, a ni mu preostalo drugega, kot da si poišče nov avto.

Zdaj je priznal, da bolečina ob izgubi tudi po toliko letih še ni popustila. Poskusil je z drugimi avtomobili, a praznine, ki jo je v njegovem srcu pustil Chase, ne zapolni nihče, vsi, ki so prišli za njim, so zgolj »prijatelji z ugodnostmi«, pravi. »Še vedno mislim nanj in srce se mi para, ker ga ni ob meni. Še posebno me boli, ko pomislim, kakšen konec je doživel. Zaslužil si je veliko boljšega in jaz sem si zaslužil, da bi se ob njem postaral,« je za ameriške medije v solzah povedal Nathaniel.

Zaljubljenost v predmete sicer ni tako zelo redka, a jo obravnavajo kot psihološko motnjo, v angleško govorečih deželah ji pravijo objectophilia (object = predmet, philia oziroma po naše filija = izrazita sprejemljivost za kaj), čeprav se strokovnjakom še ni uspelo zediniti, ali gre za bolezensko stanje ali ne.

Znani so primeri, ko so se ljudje, tako moški kot ženske, poleg avtomobilov zaljubljali v letala, balone, blazine, Angležinja Amanda Whittaker je imela razmerje na daljavo s Kipom svobode, Švedinja Eija-Riitta se je leta 1979 celo poročila z berlinskim zidom in se po poroki tudi uradno preimenovala v Eija-Riitta Berlinski zid.

