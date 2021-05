Prvič na Triglav kar v krilu

Katarina Zupančič rada prebere vse, kar je povezano z gorami. Foto: Dejan Javornik

z Bohinjske Bele se bliža 90. letu starosti, njen prvi jutranji opravek pa je, da gre ob osmih po Slovenske novice v poštni nabiralnik. Potem jih vse počasi prebere, nato jih prepusti hčerkiin njenemu možu, ki živita v isti hiši.»Na začetku preberem o nesrečah … Joj, koliko mladih umira zadnje čase! Z veseljem pa berem vse, kar je napisanega o gorah,« nam pove nasmejana 88-letnica.Dokler se niso začele njene zdravstvene težave, je bila navdušena planinka. Kar sedemkrat je osvojila Triglav, pa tudi vse druge najvišje gore v Sloveniji.»Prvič smo šle tri punce in en fant. Stari smo bili 16 let in šli smo kar peš od doma, iz moje rodne Poljšice pri Gorjah. Nobene prave opreme nismo imeli, jaz sem bila kar v krilu. V torbi za čez ramo sem imela nekaj kosov kruha in zaseko in čisto nič drugega. In tudi nobene prave kondicije nismo imeli, a smo kar dobro hodili. Od doma smo prvi dan do polnoči hodili do Planike, kjer smo prespali kar na klopeh, potem pa ob petih zjutraj na vrh in nato do večera domov. Pa dež nas je napral in v koči pri Sedmerih jezerih smo morali iti v sobe pod odeje ležat, da so se nam edina oblačila, ki smo jih imeli na sebi, pri peči posušila,« obuja spomine na svoje podvige.Že pri 35 letih je zbolela na očeh in po več operacijah vidi samo na eno oko. Tudi s kolki ima nekaj težav, saj zaradi epidemije covida-19 ni prišla na vrsto za operacijo. A kljub temu ne obupuje in gre vsak dan vsaj malo ven, ob slabšem vremenu pa rada posedi na balkonu.»Joj, kako sem bila žalostna, ko nisem mogla več v hribe. Kar na lepem nisem več videla na eno oko in pet let sem hodila po bolnicah in operacijah, da bi mi ga rešili. A ni jim uspelo. Imela sem majhna otroka in nekaj časa sem samo sedela doma in jokala,« pripoveduje. Zaradi bolezni tudi Slovenskih novic ne sme prebrati v enem zamahu, ampak si branje razporedi v jutranjem času. Proti večeru pa rada spremlja kvize, saj tako izve marsikaj novega, pa še možgane si malo razmiga, nam pove.Gospa Katarina se lahko pohvali z zelo slavnim sorodstvom. Njen pokojni mož je bil namreč brat pokojne mame, torej je slavna igralka tako rekoč njena nečakinja, znana pa je tudi simpatična TV-voditeljica in oblikovalka, ki je njena vnukinja. »Kolikokrat sem jo čuvala, našo čedno Taro. Ogromno slik imam iz teh časov. No, potem nam je pa ušla študirat v Ljubljano. Saj tako je prav in na srečo se velikokrat oglasi, če ima le čas. Milena pa živi čisto zraven nas,« še pove naša zelo prijetna sogovornica.