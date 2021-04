Narodni dom spet slovenski

Mariborčani so ohranjali slovenstvo v Narodnem domu, kjer je bil sedež društev in klubov, od Zveze kulturnih društev do Pevskega društva Jadran, Slovenske čitalnice, Dramskega društva, Sokolskega društva in še bi lahko naštevali.Zlasti v Avstro-Ogrski je pomenil protiutež Dunaju, pozneje v Jugoslaviji tudi Beogradu. A ko je leta 1945 prišla osvoboditev, se je v dom naselila JLA, in mariborski sedež slovenstva je izginil iz zgodovine. Do julija 1991, ko je začela armada svojo selitev na jug.Širile so se govorice, da vojaki za seboj puščajo nesnago, da dom uničujejo. K sreči to ni bilo res, so ugotovili na Zavodu za kulturno dediščino.