Madžari ponujajo zemljo

Leto 1991 je bilo sila zanimivo tudi za lendavske kmete. Madžarski sosedje so namreč začeli na veliko in vztrajno ponujati svoja rodovitna polja v zakup prekmurskim kmetom. Slovenske novice so zapisale, kako je župan obmejnega LentyjaLendavčanom dobrohotno ponudil v zakup več kot tisoč hektarov rodovitnih polj tamkajšnje kmetijske zadruge, zlasti da bi posejali sladkorno peso.Prvo ponudbo so poslali že konec leta 1990 in zaradi slovenske neodločnosti vztrajali pri sklenitvi posla. Lendavčani pa z madžarskim predlogom niso naleteli na razumevanje niti pri republiških organih.Od posla ni bilo nič, so pa Madžari nato raje sklenili posle z Avstrijci, ki so jim zagotavljali stoodstotno konvertibilno plačilo, je v Slovenskih novicah poročal novinar Dela in Slovenskih novic