Kratki tečaji flirtanja prek zooma?

SS-komandant Amon Goeth in Judinja Helen Hirsch v Schindlerjevem seznamu FOTO: Shindlers List

Velika noč je mimo in pomlad je tu, z njo tudi, kljub koronavirusu in zaporam, več druženja, ne nazadnje spogledovanja in flirtanja. Ja, če ne bi bilo računalnikov, pametnih telefonov in seveda v zadnjem koronskem letu nepogrešljive tehnologije zoom, prek katere se lahko gledamo in klepetamo, pišemo spise, rešujemo šolske teste. Našobljena usta, velike oči, visoke ličnice in rahlo zavihan nosek nas menda očarajo. Vsaj tako smo v Slovenskih novicah pisali aprila 1995.Spogledovanje je, odkar obstaja človeštvo, najslajša skušnjava, je zapisal avtor daljšega prispevka o približevanju osebi, ki nam je všeč. Flirt je proces, ki traja od bežnega pogleda do rahlega dotika. V devetdesetih so strokovnjaki slovitega nemškega Inštituta Maxa Plancka dognali, da lahko le bežen nasmeh obrne, zmeša glavo prav vsakemu moškemu. Naš svetovno znani filozofverjame v pravo ljubezen na prvi pogled: »Gre za to, da ne moremo nehati misliti na ljubljeno osebo, pa ne vemo, zakaj.«je leta 1993 posnel Schindlerjev seznam, ki govori o reševanju Judov iz koncentracijskega taborišča. Esesovec in vodja taborišča Amon Goeth () se preprosto zaljubi v mlado Judinjo Helen Hirsch () in si ne more pomagati, zato jo začne pretepati.Nadalje so poznavalci medčloveških odnosov v devetdesetih dognali, da nobeden, še tako nežen in mimogrede dotik ne ostane neopažen in lahko vzbudi neskončno strast.A psihologi pravijo, da so pogledi, dotiki in vznemirjenje pri naključnem srečanju simpatije zgolj zavedni elementi flirtanja. Ključ, da nam nekdo prija ali ne, je drugje. Menda v vonju.A pristali smo na zoomu, ki pa tudi ponuja nekaj možnosti za komunikacijo in flirtanje. A ne poznamo njenega (njegovega vonja), opozarjajo strokovnjaki, ki je menda ključen element za priti in biti skupaj.