Zvezdniki filma Tartinijev ključ: Užitek se je sprehoditi po rdeči preprogi (Suzy)

In kdo so mladi zvezdniki filma, ki je nastal pod taktirko režiserja Vincija Vogua Anžlovarja v očarljivem Piranu, v njem pa so zaigrali še Janez Škof, Bojan Trampuš, Jurij Drevenšek, Primož Pirnat in Zala Đurić? Ello je Vinci izbral za vlogo Barbare.Maks Kerševan je sedemnajstletnica, ki prihaja iz Nove Gorice, kjer obiskuje dramsko gimnazijo. »To je zagotovo najbolj imenitni del snemanja filma – ko vidiš, kam si vložil svoj trud in za kaj si se mučil vse tiste mesece,« je dejala Maks Kerševan. Maks je energična in ustvarjalna sedemnajstletnica, ki prihaja iz Nove Gorice, kjer obiskuje dram...