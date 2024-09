Zvezde so prekrile Benetke (Suzy)

Na beneškem otoku Lido se zaključuje že 81. beneški filmski festival, na katerem se kar tre takšnih in drugačni filmskih zvezd, ki tudi tokrat niso razočarale na rdeči preprogi.

Jenna Ortega je nosila obleko hiše Dior, Winona Ryder Chanel haute couture, ko sta predstavljali nadaljevanje filma Beetlejuice, kar 36 let po prvi uspešnici.

Po rdeči preprogi se je Angelina Jolie sprehodila v obleki Tamare Ralph le dan, preden je mesto na vodi zavzel njen bivši mož. Njen film o Marii Callas je požel bučen in dolg aplavz, ki jo je spravil v jok.

Eterično lepa in neverjetno vitka Nicole Kidman je na premieri svojega filma Babygirl navdušila v Schiaparellijevi stvaritvi.

Oskarjevec Adrien Brody in njegova Georgina Chapman, s katero sta par že pet let, sta kar žarela od ljubezni, ona si je za sprehod po preprogi izbrala obleko svoje modne hiše Marchesa.

Novi muzi Pedra Almodóvarja, Julianne Moore v kreaciji hiše Bottega Veneta in Tilda Swinton v Chanelovi opravi, sta s filmom The Room Next Door poželi kar osemnajstminutne stoječe ovacije.