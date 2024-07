Zvezde instagrama: prijazen zabijalec golov (Suzy)

Eden od junakov slovenske nogometne pravljice je nedvomno Žan Karničnik. Devetindvajsetletni branilec iz Radelj ob Dravi je zadel pomemben gol za napredovanje.

Vseskozi je igral na visokem nivoju in dokazal, da ti ni treba igrati v najboljših klubih in se bahati z milijonskimi pogodbami, da bi v ključnih trenutkih dokazal, iz kakšnega testa si. Simpatični Korošec slavi po skromnosti in neverjetni srčnosti.

Dobro ve, kako se občuti medvrstniško zbadanje, vendar se nikoli ni spustil v vlogo žrtve, ampak se je usmeril v treninge in delo na sebi. S tem je postal nesporni zmagovalec in odličen zgled za mlajše generacije, ki potrebujejo prav takšne vzornike.

OBJAVE: 55

SLEDILCI: 5.063

SLEDI: 1.234

Instagram profil si je ustvaril junija 2014 s prijateljsko fotografijo ob koncu mature.

Svoj talent je začel piliti v nogometnem klubu Radlje.

Prvo trofejo je dvignil leta 2017 kot igralec vijoličnih.

Ekipi Mure je pomagal, da so se uvrstili v prvo nogometno ligo.

Okitil se je tudi s trofejo pokalnih prvakov.

Izjemno zgodbo je spisal, ko se je iz druge lige prebil v sam vrh slovenskega nogometa.

Vikende izkoristi za odkrivanje naših naravnih lepot.

Zasluženi oddih na Maldivih po naporni sezoni

Kjerkoli igra, dobi pokal. Tudi z NK Celje je postal državni prvak.

Podpora dekleta Laure Munih mu veliko pomeni.