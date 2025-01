Zvezde Instagrama: Monika Avsenik (Suzy)

Ta pojoča lepotica se ne skriva za slavnim priimkom, ampak se zanaša na svoj talent. Zaveda se, da ni dobro prehitevati dogodkov in da se nam najlepše stvari zgodijo, ko si jih zaslužimo. Predana petju in družini niza bisere na ogrlici uspehov. Ob tem je hvaležna za vsako priložnost, ki jo oblikuje v samozavestno in odločno žensko.

Odlično se znajde tudi kot spremljevalna vokalistka Jana Plestenjaka. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Ponosna je na svoje narodnozabavne korenine. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Od narodne noše do večerne elegance! FOTO: osebni arhiv/Instagram

Velika čast jo je doletela, ko jo je k sodelovanju povabil Andrea Bocelli. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Ljubezen je na prvem mestu. Letos se je poročila z izjemnim glasbenikom Anžetom Langusom Petrovićem. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Glas je urila v zboru Perpetuum Jazzile. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Rada se ozre k vršacem. FOTO: osebni arhiv/Instagram

»Privilegij je peti dedkovo glasbo pred polno Gallusovo dvorano,« ganjeno prizna. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Instagramu se je pridružila maja 2014 z domačo ljubljenko Zaro. FOTO: osebni arhiv/Instagram