Zvezde instagrama: elegantni zapeljivec (Suzy)

Pri tem visokoraslem, spogledljivem, nadarjenem kitaristu se zdi, da je vse na svojem mestu. Vzorno in odgovorno je zgodbo na družabnem omrežju začel pri 16 letih, ko se je že spogledoval z največjo ljubeznijo, glasbo. S fantovsko zasedbo Joker Out je nato osvojil najprej slovenska, nato še evropska srca in nas skozi izbrane objave popeljal na nepozabno dogodivščino. Da je dosleden pri vsem, česar se loti, nakazuje že z izbranim in dodelanim stilom, ki mu dopušča veliko kreativne svobode.

OBJAVE: 122

SLEDILCI: 41.241

SLEDI: 593

Leta 2016 si je priskrbel profil na instagramu in nam že s prvo objavo dal vedeti, da bodo s prijatelji obnoreli svet. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Tako je poziral slavnemu angleškemu fotografu Damonu Bakerju. FOTO: osebni arhiv/Instagram

S skupino Joker Out se kmalu odpravlja na še eno turnejo. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Brat Maks je njegov veliki zaveznik. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Še poljubček za najbolj goreče oboževalke. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Naslov fotografije, ki jo je posnela njihova prijateljica Vita Orehek, je Društvo mokrih pesnikov. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Glasbene gene je podedoval po očetu Guštiju. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Januarja 2022 je postal univerzitetni diplomirani kemijski inženir. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Ni lepšega kot oddih v naravi s kitaro v roki. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Zna se vživeti tudi v princesko. FOTO: osebni arhiv/Instagram