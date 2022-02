Draga Zvezdana! Stara sem 18 let in živim v pravi norišnici. Imam mlajšega brata, oče in mama pa se ves čas prepirata. Odkar vem zase, je doma grozno. Oče mamo kar naprej kritizra, ničesar ne naredi dobro, norčuje se iz nje. Do pred kratkim je imel tudi mene na svoji strani, mame nisem poslušala in je tudi ne spoštovala. Saj ni ona nič boljša, prenaša ga kot kakšna sužnja, kot da brez njega ne bi mogla živeti. Dovolj zasluži, da bi se lahko ločila, a mu vse odpušča. Ko se moj oče napije, jo tudi kdaj udari, ji je že zlomil nos. Nam je rekla, da je padla s kolesa. Pa se je oče pohvalil, kako j...