Zvezdanina modrost: z melagomanskostjo svoje poroke ne boš zaužila več ljubezni (Suzy)

Sem noseča, še par mesecev mi manjka do poroda. S partnerjem se pripravljava na poroko in ga prav zaradi priprav spoznavam v popolnoma drugačni luči. Od nekdaj si želim veliko poroko, sanjam o poročni obleki, o lepo okrašenih mizah, razkošni zabavi za tisoč ljudi. Dogovorila sva se, da prevzamem organizacijo in tudi za okvirni znesek. Pred dvema letoma, ko sva se vse to dogovarjala, ni bilo problema, zdaj pa, ko se je vse podražilo, ne odstopa od zneska izpred dveh let. Hoče, da si obleko sposodim, jaz pa si jo želim kupiti, da bom imela vse življenje spomin. Z najinimi dohodki je tako, da mo...