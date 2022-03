Zvezdanina modrost: Sin pravi, da sem služkinja. Če služim možu, naj pa še njemu

Draga Zvezdana! Sem poročena, imava 14-letnega sina, z možem se dobro razumeva. On cele dneve dela, jaz tudi hodim v službo, a sem v glavnem zadolžena za vzgojo sina, za dom in hrano. Na začetku sva se veliko prepirala, ker sem se počutila izkoriščano in zapostavljeno. Kakšno življenje je to, če ves čas preživiš v skrbi za otroka, dom, kuhaš, pospravljaš in na silo hodiš v službo. V nekem trenutku mi je rekel, da se bo ločil, če bom težila. Dal mi je na razpolago, da on skrbi za nas, jaz pa sem lahko doma, če hočem, lahko obdržim službo ali se loči. Materialno zelo dobro poskrbi za nas, zato ...