Zvezdanina modrost: ko boste v resnici vzljubili sebe, boste pripravljeni na ljubezen drugega (Suzy)

Draga Zvezdana! v drugo sem poročena, od prej imam sina, v novem zakonu še dve hčerki. Nisem ponosna na to, da sem poročena dvakrat, še bolj me je groza, da bom kmalu dvakrat ločena. Moj prejšnji zakon ni bil tako zelo slab, to vem šele zdaj. Verjetno bi ga lahko celo rešila, a sem bila polna same sebe, brezkompromisna, mlada in neumna. Proti mojemu sedanjemu zakonu je bil moj prvi zakon pravi raj. Da ne bom pretiravala, tudi moj prvi zakon je bil 'šmorn', tip je imel razvade, ki jih je bilo res težko sprejeti, a se danes dobro razumeva in lepo skrbi za sina. Moj sedanji mož me je osvojil s ...