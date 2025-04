Papež se je pokazal v poslanici, a ta je letos potekala precej drugače

Papež Frančišek je danes v tradicionalni poslanici Urbi et orbi (mestu in svetu) ob veliki noči pozval k svobodi veroizpovedi in spoštovanju stališč drugih, saj brez tega mir ni mogoč. Papeževe besede je ob njegovi prisotnosti na balkonu Bazilike svetega Petra prebral sodelavec.

»Brez svobode veroizpovedi, svobode mišljenja, svobode izražanja in spoštovanja mnenj drugih ni miru,« je papeževo poslanico v Vatikanu prebral njegov sodelavec.

Papež je ob tem izrazil skrb zaradi porasta antisemitizma in obsodil vojno v Gazi, ki še vedno seje smrt in povzroča težke humanitarne razmere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poslanico spremljalo približno 35.000 vernikov

Na Trgu svetega Petra je poslanico spremljalo približno 35.000 vernikov. Iz množice je bilo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa slišati vzklike »Živel papež«.

Po končani poslanici je Frančišek v svojem t. i. papamobilu še približno 15 minut krožil po trgu in kljub očitni utrujenosti mahal navzočim vernikom.

Na velikonočni maši na Trgu svetega Petra ga je danes sicer nadomeščal kardinal Angelo Comastri.

Frančišek je prvič, odkar je leta 2013 postal papež, izpustil večino dogodkov velikonočnega tedna, kot sta petkov križev pot v Koloseju in sobotna velikonočna vigilija v Baziliki svetega Petra.