Zvezdanina modrost: Na bruhanje mi gre, ko pride

Draga Zvezdana! Sem mlada, študirana, z dobro službo, pravkar ločena. Dvanajst let sva bila skupaj in imava skupno stanovanje. Bila sva lep par, dobro sva se razumela, le vsake toliko je moj lepi mož izginil za par dni. Nanj se nisem mogla nikoli zanesti, če je prišlo delo, je pozabil name. Včasih sem ga dobila na laži, a če se je odločil biti dober in šarmanten, ni imel konkurence. Vse bolj sem tonila v njegove laži, izginevanja, v lepa obdobja, v neko čudno temo, ko je bil grob. Narcisi so neozdravljivi, neulovljivi, zelo škodljivi in pohabijo še tako zdravo osebnost. Zdaj so čudoviti, potem...