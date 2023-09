Spoštovana Zvezdana, doma imamo najstnika, ki nam kravžlja živce. Z možem mu omogočava vse, kar potrebuje za zdrav razvoj, res se veliko ukvarjava z njim. Je najin edinec, poskušava sicer preprečiti potrebo, da vanj vlagava vse svoje upe in sanje, krotiva se, da od njega ne pričakujeva preveč in da ne postane najin 'projekt'. Ker obiskuje res kakovostno osnovno šolo, vidiva marsikaj, kar počnejo starši s svojimi otroki. Torej, nima najboljše torbe, najboljšega kolesa, najboljših tenisk. Do letos smo se dobro razumeli, zdaj pa ga je doletela puberteta. Maja, ko sva videla, kako slabo mu gre k...