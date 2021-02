Draga Zvezdana! Sem povprečna, simpatična in urejena ženska na pragu 50 let. Imam službo, svoj dom, avto, odraslega sina, sem ločena in imam čudovitega partnerja že sedmo leto. Je mojih let, problem pa je, da ne želi ali noče, da bi živela skupaj. Zelo dobro se razumeva, se spoštujeva, rada se imava, vsakič, ko greva na dopust, vse plača on, enkrat na teden obvezno večerjava zunaj, prinese mi rože, darila ob vsakem valentinovem, na vsakem koraku mi pokaže, da me ima rad, drživa se za roke, pravi kavalir je. Večkrat na dan me pokliče. Ko sem pred dvema letoma zelo zbolela za avtoimunsko bolezn...