Spoštovana Zvezdana! Sva mlad par, zelo se imava rada. Skupaj sva štiri leta. Veliko se pogovarjava, imava skupne konjičke, kar dobro nama gre. Imava pa eno težavo, ki je nikakor ne moreva rešiti. Jaz ljubim morje, zaljubljena sem v poletje, v sonce, brez morskih počitnic si ne znam predstavljati življenja, moj dragi pa na morju trpi. On bi poletje preživel kje na severu ali v gorah. Dogovorila sva se za kompromis, malo sva na morju, malo v mrzlih gorah, na koncu sva oba kljub vsemu malce nezadovoljna. Počitnice so po-či-valnice, da se res odklopiš in uživaš, ne pa, da stiskaš zobe polovico...