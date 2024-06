Maja Štamol Droljc je po ascendentu kreativna, odprta, samozavestna, odločna, ognjena, vročekrvna, pogumna levinja. Sonce, vladar, je položen v raka, čustveno in družinsko znamenje, ki jo omehča ter poudari potrebo po varnem domu, v katerem se lahko sprosti in je obdana z ljudmi, ki jih zaupa. Venera in Mars dodajata moč, drznost, voljo, estetski čut, zanimanje za umetnost, iskanje harmonije in ravnovesja. Stelij je lepo aspektiran, kaže partnerjevo podporo, tudi pri ustvarjanju družine, le kvadrat Venere in Saturna lahko nakazuje, da ga spozna pozneje v življenju. Luna je v ambicioznem, odgo...