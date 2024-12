Natka Geržina je po ascendentu tehtnica, ki išče harmonijo, se prilagaja, sklepa kompromise in je usmerjena v odnose, a ker je na njem Pluton, je tudi izredno vztrajna, odločna, močna, pogumna ženska, ki se bori za tisto, kar ji je pomembno, ter zna stisniti zobe tudi v kriznih časih. Njena vladarica Venera je lepo položena med Sonce in točko sreče v 3. hiši. Že to, da je v strelcu, prinaša optimizem, srečo, priložnosti, svetovljansko noto, talent za tuje jezike, potovalno žilico, radovednost in vedoželjnost. Vedno se loteva česa novega, ogromno reči jo zanima. Odlično je, da je tak tudi partn...