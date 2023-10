Nataša Naneva je rojena z ascendentom v vročekrvnem, ponosnem, ambicioznem, kreativnem in samozavestnem levu, ki mora biti ves čas na odru, opažen in spoštovan, tako zasebno kot poslovno. Njen vladar je Sonce, ki je v vodnarju, kar pomeni, da potrebuje veliko svobode, časa zase, možnosti, da pokaže svojo individualnost, da ima aktivistično žilico in ji ni vseeno za družbo in okolje, da si želi biti samostojna in neodvisna, da je moderna, napredna ženska, lahko tudi malce ekscentrična. Luna je po drugi strani v čustvenem, občutljivem raku, ki postavlja na prvo mesto dom, družino in domače. Pot...