Znani slovenski glasbeniki na turnejo (Suzy)

Fantje spod Šilentabra, ki prihajajo s pivškega in ilirskobistriškega, so najavili, da se aprila odpravljajo na prvo mini koncertno turnejo.

»V njenem sklopu bomo obiskali pet krajev, enega tudi v sosednji Hrvaški, in pripravili koncerte, ki smo jih poimenovali Pesmi iz stare škrinje. Prvič smo takšnega izvedli marca lani v Ilirski Bistrici, na materinski dan, vstopnice zanj so pošle v pičlih nekaj urah. Gre za poseben koncert, na katerem pojemo starejše znane narodnozabavne skladbe iz zakladnice ter precejšen del ljudske glasbe. Seveda vse pojemo in igramo v živo, 'po starem', kar pomeni, da poleg štiriglasnega petja izvedemo skladbe s starimi glasbili, kot so berda, harmonika in akustična kitara,« pravi vodja in harmonikar ansambla David Penko.

Na koncertno turnejo po petih krajih se aprila podajajo Fantje spod Šilentabra. FOTO:osebni arhiv

Šestega aprila bodo prvi koncert priredili v kulturnem domu v Hrpeljah, 13. aprila v Matuljih na Hrvaškem, 14. aprila v športni dvorani v Šmihelu pri Pivki, 19. aprila v Orehku pri Postojni in 20. aprila v Ilirski Bistrici.

Ljubezenski pesmi

Prvi, ki so se odločili za tovrstne koncertne turneje, so bili Modrijani. Lani so obiskali 11 manjših slovenskih krajev, letos jih bodo 15. Letošnja rdeča nit so ljubezenske pesmi. Turnejo so s posebnimi gosti, Urošem in Tjašo Steklasa ter Silvom Pliberškom, začeli sredi januarja v Zagorju, ta mesec jih pričakujejo še v Pliberku, Mirni peči, Oplotnici in Pivki, turnejo bodo sklenili 12. aprila v Semiču.

Letošnjo koncertno turnejo Modrijani osebno so začeli v Zagorju. FOTO:osebni arhiv

Z Modrijani je na teh koncertih na odru Silvo Pliberšek. FOTO:osebni arhiv

Kot pravi Blaž Švab, na koncertih zelo uživajo, namenjeni pa so vsem generacijam, še posebno tistim, ki imajo raje bolj umirjeno vzdušje. »Ljudje v miru sedijo in uživajo ob poslušanju naših pesmi in igranju, kot da bi mi nastopali pri njih doma. Z obiskovalci delimo kakšne posebne zgodbe in dogodivščine, s katerimi jih nasmejimo in ustvarimo res pravo domače vzdušje,« pravi Švab.

Za podobno turnejo pa se je letos prvič odločil Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami, ki bodo skupaj obiskali 15 slovenskih krajev. Začeli so v Laškem, doslej so bili že v Slovenj Gradcu, na Vrhniki, Braslovčah, nocoj, na dan žena, bodo v Zagorju, v marcu jih čakajo še koncerti v Pivki, Semiču, Ajdovščini in na Jesenicah, aprila v Šentjerneju, Murski Soboti, Krškem, Rogaški Slatini, 28. aprila bodo turnejo sklenili v Kočevju.

Dejan Vunjak s svojimi Brendijevimi barabami se je letos prvič podal na koncertno turnejo. FOTO:osebni arhiv

Ob Dejanu so na odru 'oče benda' Dušan Zore, Martin Juhart, Andraž Tkavc, Jaka Okorn, Nejc Kastelic, Blaž Bricelj, najbolj ponosni so na novo članico Ajdo Pušaver, vrhunsko pevko in violinistko, ki ji rečejo kar 'rožica' banda. Verjetno ni treba omenjati, da vstopnice za posamezne koncerte hitro poidejo in so dvorane povsod polne do zadnjega kotička.