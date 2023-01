Vanj smo sicer vstopili veliko bolj sproščeno kot v minulo, znani obrazi pa so nam zaupali, kaj iskreno pričakujejo od leta, ki je pred nami, in ali se tudi njim morebiti obetajo spremembe oziroma velike prelomnice. Dve okrogli obletnici Nekdanja radijka Ivjana Banić se je nedavno z družino preselila v Mehiko. V novo leto so znova vstopili kot svetovni popotniki, ona pa pravi, da bo letošnje leto zanjo in za njenega najdražjega drugačno tudi zato, ker bosta oba dopolnila 40 let. »Tega se iskreno povedano zelo veselim. Že zato, ker bo lokacija, kjer bom pihala svečke, nekaj posebnega. Pr...