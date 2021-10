Znani in njihovi kosmatinci: Živali nas lahko veliko naučijo o nas samih (FOTO)

Odpri galerijo

Natalija Bratković kako bi opisali vašega kosmatinčka, njegov karakter? Snow je klasičen predstavnik pasme husky – navihan in zelo igriv, kljub temu, da je star že dve leti. Je zelo samosvoj, ni kuža, ki čaka na ukaz ampak je vzgojen kot član družine. Huskyiji so kot psi zelo vokalni in tudi Snow z nami komunicira – ponavlja glasove, zna povedati „love you“, ko je lačen in bi jedel, pride in to pove in nakaže. Zelo rad je v gibanju, samo, da je nekje zunaj in, da lahko zganja norčije. Zelo radoveden karakter, ki rad raziskuje – kar je super, ker ga z Dejanom vzameva povsod, kamor greva. - na koga je doma najbolj navezan, kdo mu posveča največ časa? Najbolj je navezan na Dejana, že od majhnega, ampak uboga tudi vse nas, ostale, ki z njim živimo. Največ časa preživi z nama, čez dan, ko sva midva v službi, pa mu družbo delata Dejanova starša. - kako svojega kužka najraje razvajate, s čim ga najbolj razveselite in s čim on vas najbolj razveseli? Snow je najbolj zadovoljen, ko je lahko z nama, nekje zunaj, na novi dogodivščini. Obožuje supanje, nemiren in vzhičen postane, ko vidi, da gremo proti njemu z oprsnico – to namreč pomeni, da bo lahko tekel in vlekel, kar pa je tako zapisano v njegovih genih. Dušo bi prodal za kakšno veliko, mesnato kost. Naju najbolj razveseli z navihanostjo – to so namreč psi, ki nikoli zares ne odrastejo.. - kako drugačno je življenje tistih, ki imajo ob sebih žival, da jim lepša dneve? Sodim lahko samo po sebi – prvega psa, posvojenega hrta iz Irske, sem dobila šele pri nekje 25-ih letih, pred tem sem doma imela klasične „hišne“ živali – ribice, želvice. Pes je velika odgovornost na eni strani in veselje na drugi strani. Ko nisem imela psa, sem sicer bila bolj svobodna v smislu, da sem lahko šla kamorkoli in kadarkoli, ko pa imaš enkrat psa, se določene možnosti zmanjšajo (denimo na morju pes ne more biti povsod, na vseh plažah, kar pomeni, da moramo dobro premisliti, kje bomo našli kakšne divje plaže.. kar pa ima po svoje tudi velik čar, smo avanturistične duše, tako, da nam to ne predstavlja težave). Pes ni igračka, je velika skrb, ki te potolaži, ko to potrebuješ, nasmeje z igrivostjo in najlepše: ko prideš domov, se te razveseli in se želi malo „požuliti“. Pes je odlična družba ampak, preden si ga omislite, dobro poglejte kakšen pes (katera pasma, njene karakteristike) je primeren za vaš življenjski slog – to je res esencialnega pomena, na kar pa mnogi lastniki psov pozabijo.