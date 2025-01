Miss Slovenije Amadea Zupan: Z negativnimi komentarji se ne ukvarjam (Suzy)

Občutek je res neverjeten. Sem neizmerno srečna, hvaležna in ponosna, da bom predstavljala projekt, ki poudarja veliko več kot videz. Že več let promovira Slovenijo, njene naravne in kulturne znamenitosti, uspešna podjetja, vključujočo družbo. To so vrednote, ki jih tudi sama zagovarjam in živim,« vzneseno pove Sežančanka, ki je že v prvih nekaj minutah po kronanju lahko občutila najbolj grenke posledice slave. Vsake oči imajo svojega malarja Po razglasitvi so se namreč na družabnih omrežjih usuli številni negativni komentarji na njen račun. Takšni, ki bi marsikoga lahko pahnili v hudo stisk...